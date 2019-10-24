شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالقاهرة تحذر المواطنين من التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبهت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة المواطنين المقيمين في مصر من تدهور الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين (الجمعة والسبت) بحسب تقرير الهيئة المصرية العامة للأرصاد. Advertisements وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “نظرا لتوقع الهيئة المصرية العامة للأرصاد بهطول أمطار غزيرة يومي الجمعة والسبت ٢٥-٢٦ أكتوبر ٢٠١٩م، تود السفارة التنبيه على المواطنين الكرام بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم، وبأهمية التحرك للمطار للمواطنين المسافرين بوقت مبكر قبل المواعيد المقررة للرحلات”.

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