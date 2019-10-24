دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا Reno 2 الجديد كلياً من OPPO الفيديو أصبح أفضل مع أربع كاميرات ذكية

أعلنت OPPO إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Reno2 في دولة الإمارات العربية المتحدة في فندق أرماني دبي. وتضم السلسلة هاتفي Reno2 وReno2F اللذان يمثلان الإضافة الأحدث إلى سلسلة هواتف Reno الشهيرة، وهما مزودان بالعديد من مزايا التصوير المحسنة التي سترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين إلى آفاق جديدة. ويأتي الإعلان مباشرة بعد ظهور السلسلة في حملة تشويقية تم عرضها على برج خليفة الأيقوني وأذهلت الجمهور الذي تجمع لمشاهدة العرض المذهل.

© layalina Reno 2 الجديد كلياً من OPPO الفيديو أصبح أفضل مع أربع كاميرات ذكية

وتأتي قدرات التصوير متعددة المشاهد التي توفرها السلسلة مدعومة بمنظومة كاميرا رباعية تتيح تصوير مقاطع الفيديو بمستوى فائق من الثبات أثناء التنقل بفضل نمط تصوير الفيديو فائق الثبات Ultra Steady Video، وصوراً ليلية فائقة الوضوح حتى في ظل الظروف شديدة الظلمة بفضل نمط Ultra Dark Mode، وميزة التقريب الهجين حتى خمس مرات التي تتيح للمستخدمين تقريب الصورة لدرجة غير مسبوقة. وتأتي هذه المزايا مجتمعة لتتيح للمستخدمين خوض تجربة تصوير فوتوغرافي تتفوق على الحدود التقليدية عبر التقاط مشاهد جديدة من خلف عدسات هواتفهم الذكية.

Reno 2 الجديد كلياً من OPPO الفيديو أصبح أفضل مع أربع كاميرات ذكية layalina 1 Reno 2 الجديد كلياً من OPPO الفيديو أصبح أفضل مع أربع كاميرات ذكية

وبهذه المناسبة، قال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمثل سلسلة Reno2 مجموعتنا الثانية من المنتجات المتميزة التي أطلقناها في المنطقة تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى بناء علامة فاخرة بكل معنى الكلمة. ونظراً لتركيزها على التصوير الفوتوغرافي، تجسد سلسلة Reno2 أحدث تقنيات OPPO المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات المستخدمين العصريين من جيل الشباب، إذ تتيح لهم الوصول إلى التقنيات فائقة التطور لاستكشاف العالم من حولهم بزوايا وجوانب جديدة كلياً".

تقنيات تصوير معززة تطلق العنان لإبداعات المستخدمين

تتمحور جهود OPPO حول الارتقاء بتقنيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف الذكية. ولهذا، تم تزويد سلسلة Reno2 بأربع كاميرات تمنح المستخدمين منظومة تصوير ذات بعد بؤري كامل وتقريب هجين حتى خمس مرات وعدسة بزاوية تصوير فائقة العرض وغيرها الكثير من المزايا. وتعمل ثلاث عدسات ذات أطوال بؤرية مختلفة بانسجام تام لمنح المستخدمين خاصية التقريب الهجين حتى خمس مرات بدءاً من عدسة الزاوية فائقة العرض حتى عدسة التقريب، والتي تدمج كذلك تقنيات الصورة لضمان منح المستخدمين تقريباً أكثر سلاسة. وتوفر العدسة فائقة العرض القدرة على التقاط صور فوتوغرافية بزاوية 116 درجة، مما يتيح للمستخدمين إمكانية تصوير المناظر الطبيعية الواسعة.

© layalina Reno 2 الجديد كلياً من OPPO الفيديو أصبح أفضل مع أربع كاميرات ذكية

مقاطع فيديو عالية الجودة أثناء التنقل

في ضوء الإقبال المتزايد على تصوير الفيديو بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، تولي OPPO اهتماماً أكبر بتحسين جودة الفيديو في هواتفها، حيث بات بوسع المستخدمين تصوير مقاطع فيديو تتميز بثبات الصورة حتى أثناء الجري والتزلج على الجليد وركوب الدراجات وغير ذلك من النشاطات، وذلك عبر إضافة جهاز قياس القصور الذاتي (IMU) بمعدل نمذجة مرتفع ومزود بمستشعر للأجسام ومجهز بتقنيتي تثبيت الصورة الإلكترونية Electronic Image Stabilization وتثبيت الصورة البصري (OIS). وستمنح هذه التقنية المستخدمين فرصة تصوير مقاطع فيديو فائقة الوضوح والجودة، تضاهي جودة الكاميرا المصممة خصيصاً لهذا الغرض.

الرؤية في الظلام عبر النمط فائق الظلام

بفضل عدسة الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل والمزودة بمثبت بصري (OIS) وفتحة غالق بمساحة F/1.7 ومستشعرات كبيرة بحجم 1/2 بوصة إلى جانب تقنية Quad Bayer، يمكن لأجهزة Reno2 التقاط أجمل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتتيح كاميرا هواتف سلسلة Reno2 للمستخدمين التقاط مجموعة رائعة من المشاهد الليلية المختلفة بفضل اشتمالها على وحدة معالجة عصبية (NPU) متطورة وخوارزميات OPPO الدقيقة. وحتى في حال كانت مستويات الإضاءة أقل من 1 لوكس، فإن كاميرا هواتف سلسلة Reno2 سترتقي بجودة الصور التي يلتقطها المستخدمون إلى ما يفوق إمكانيات العين المجردة من خلال القدرة المحسنة على تقليص التشويش المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي حين تعجز العين البشرية عن الرؤية جيداً في الظلام، يمكن لمستخدمي هواتف السلسلة الجديدة التقاط مشاهد مذهلة في الظلام على غرار تصوير اليراعات وحفلات العشاء على ضوء الشموع.

تصميم عملي وأنيق يرتكز على تجربة المستخدمين

تتميز سلسلة هواتف Reno2 بتصميم فريد بقطعة واحدة ذات انحناءات متناسقة. وعبر استخدام تقنية التجريد ثلاثية الطبقات، نجحت OPPO في تصميم هواتف جذابة ذات مظهر براق ومتعدد الألوان يبرز ظلال ألوان مختلفة عند النظر إليه من زوايا مختلفة. ويأتي هذا التصميم الجذاب والحافل بالألوان المتداخلة على النقيض من التصميم الأكثر تحفظاً وثباتاً لسلسلة هواتف Reno السابقة. وتتميز هواتف سلسلة Reno2 بكاميرات خلفية تظل مخفية تحت الغطاء الخلفي للهاتف، والمصنوع من الجيل الخامس المتطور لزجاج كورنينج جوريلا.

ويعد تصميم هواتف سلسلة OPPO Reno2 حافلاً بالألوان الساحرة على غرار لون الشفق الضبابي (Twilight Mist)، والذي يمثل امتداداً لجمال الطبيعة الفتّان. وقد استطاعت OPPO عبر استخدام تقنيات تصنيع متطورة، دمج الألوان العميقة بتفاصيل تشبه إضاءة النيون الخيالية لتوفير لون رشيق متغير حسب نوع الإضاءة ودرجتها. أما الهواتف ذات اللون الأسود البراق (Luminous Black)، والذي وظّفت OPPO لتصميم المساحة البراقة فيه مزيجاً من مادة النانو متفاوتة المعالجة، ساهمت بدورها بتكوين الهاتف لتأثيرات براقة مختلفة عند تعريضه للضوء من زاويا محددة. وقد أسهمت عملية Ribbon Transfer 2.0 المقتصر استخدامها على هواتف سلسلة OPPO Reno2 في حصولها على تدرج لوني فريد والذي تداخل بدوره وامتزج مع الألوان البراقة المستخدمة في الهاتف.

شاشة بانورامية ووضوح لا يضاهى

تم تزويد سلسلة هواتف Reno2 بشاشة AMOLED بقياس 6.5 بوصة ودقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل. وتشغل الشاشة، المصنوعة من الجيل السادس من زجاج كورنينج جوريلا، 93.1٪ من مساحة واجهة الهاتف. أما شاشة Reno2F التي يقل معدل نسبة مساحتها إلى مساحة واجهة الهاتف بجزء بسيط عن 93.1٪، فمصنوعة من الجيل الخامس المتين من زجاج كورنينج أوبتيكال آي إم جوريلا Corning Optical Im® Gorilla® . ويأتي هاتف Reno2 بشاشة Sunlight AMOLED المُحسّنة التي توفر سطوعاً كافياً حتى في ظروف الإضافة الخارجية الأكثر سطوعاً فضلاً عن إطالة عمر الشاشة بنسبة 50٪ وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 6٪.

الكاميرا المنبثقة في Reno2

يضم هاتف Reno2 كاميرا مخفية تنبثق من أعلى الهاتف كزعنفة القرش، وتمتاز بالقدرة على التقاط صور فائقة الوضوح بالاستفادة من الإضاءة الخلفية؛ ووضع AI Beauty Mode الجديد كلياً، في حين تتميز هواتف Reno2F بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميجابكسل تتمتع بخاصية Atmosphere Light.

ترقية جديدة لتجربة المستخدم

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تضم هواتف سلسلة Reno2 واجهة ColorOS 6.1 القائمة على أحدث إصدار من نظام "أندرويد باي 9.0" (Android Pie 9.0)، لتمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة ومتعة.

تجربة ألعاب أكثر تشويقاً وسلاسة

تقدم سلسلة Reno2 تجربة ألعاب متكاملة بفضل المزايا والتقنيات المحسنة مثل Touch Boost 2.0 وFrame Boost 2.0 وGame Space.

فتقنية Touch Boost 2.0 تجعل من لعب أقوى الألعاب وأكثرها ضخامة أمراً بالغ السلاسة، ولن يعانوا من أي تعليق أو خلل، بينما تقوم Frame Boost 2.0 بتحليل حالة أداء الهاتف المتحرك بحيث يتم ضبط معدل تدفق الإطارات والثبات لتعزيز تجربة اللعب. وتعمل تقنية Frame Boost 2.0 على الحد من استهلاك الهاتف للطاقة وارتفاع درجة حرارته عبر تخصيص الجزء الأكبر من قدرات الهاتف لتجربة اللعب. وبصورة عامة، حصلت سلسلة Reno2 على شهادة أداء الألعاب من فئة الخمس نجوم في اختبارات TUV Rheinland، والتي تشمل الأداء الكلي للهاتف أثناء اللعب بما في ذلك الشاشة وعمر البطارية والأداء وقوة الإشارة.

تركز OPPO أيضاً على الارتقاء بجودة عرض الفيديو في هواتف سلسلة Reno2، بما يضمن تقديم تجربة مشاهدة غامرة وسلسة عبر شاشة عالية الجودة ونظام Dolby Atmos الصوتي وHi-Res Audio.

بطارية تدوم طويلاً بفضل تقنية الشحن فائق السرعة VOOC Flash Charge 3.0. تتمتع سلسلة Reno2 بتقنية الشحن السريع والآمن VOOC 3.0، والتي تستخدم خوارزمية VFC جديدة تسهم في تقليل وقت شحن آخر 10% من البطارية عبر مضاعفة سرعة الشحن ذات الجهد المنخفض. وعلاوة على خاصية الشحن السريعة، تم تزويد الهواتف الجديدة ببطارية Reno2 لمنح المستخدمين بطارية تدوم لوقت أطول.

أول سماعة هاتف عازلة للضجيج من OPPO لتجربة صوتية جديدة كلياً

طرحت OPPO بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف Reno2، سماعات هاتف طوق الرقبة الجديدة اللاسلكية والعازلة للضجيج Enco Q1، أول سماعات لاسلكية عازلة للضجيج من OPPO، وتمثل ثمرة سنوات من خبرة الشركة في تقنيات الصوت.

تستخدم سماعات Enco Q1 تقنية عزل الضجيج النشطة الهجينة، حيث تعمل ميكروفونات نقل الصوت الأمامية والخلفية إلى جانب خوارزمية عزل الضجيج لإلغاء الضوضاء المحيطة بالمستخدمين إلى أقصى حد. وبفضل هذه المزايا، أصبح بإمكان المستخدمين الاستمتاع بتجربة موسيقية ساحرة فضلاً عن تجارب الألعاب ومشاهدة الفيديو الخلابة في أي زمان ومكان.

وتم تصميم السماعات الجديدة لتمنح المستخدمين تجربة مريحة، حيث تضم عدة وسادات أذن لتناسب كافة الأحجام وطوق حول الرقبة يتماشى مع محيط العنق لمزيد من الراحة والثبات. وتتميز سماعات بتصميمها الأنيق والبسيط وهيكلها خفيف الوزن والمريح ومرونتها العالية، ما يوفر تجربة صوتية فائقة ومريحة للمستخدمين. تستخدم السماعات منفذ شحن USB-C، وتعمل البطارية بشكل متواصل لمدة 15 ساعة عند تفعيل خاصية عزل الضجيج ولمدة 22 ساعة عند عدم تشغيل الخاصية.

الأسعار والتوفر في الأسواق

ستكون هواتف OPPO Reno2 باللون الأسود البراق وأزرق لون المحيط والغروب الوردي والمزودة بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت متاحة بدءاً من 30 أكتوبر في دولة الإمارات بأسعار تبدأ من 1999 درهماً.

وتتوفر هواتف OPPO Reno2F باللونين الأخضر المزرق والأبيض السماوي والمزودة بذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت في البداية بأسواق دولة الإمارات بدءاً من 30 أكتوبر بأسعار تبدأ من 1499 درهماً.

وتتوفر سماعات OPPO Enco Q1 اللاسلكية العازلة للضجيج بألوان الأسود الداكن والبرتقالي والأبيض الفضي بدءاً من 30 أكتوبر في دولة الإمارات بأسعار تبدأ من 499 درهماً.

*قد تختلف الأسعار والألوان المتوفرة بحسب الأسواق.

خدمة ما بعد البيع OPPO Care

ستكون هواتف Reno2 الذكية أول سلسلة تحظى بدعم خدمة ما بعد البيع OPPO Care، مما يتيح للمستخدمين استبدال شاشات هواتفهم مجانة لمرة واحدة خلال الأشهر الستة الأولى من الشراء، إضافة إلى خيار الضمان الممدد أو استبدال الغطاء الخلفي للجهاز. المزيد:

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