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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات فى دبى عن عودة خدمة مترو دبى لوضعها الاعتيادى بعد تأثرها نتيجة خلل فنى، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية. وكانت الهيئة أعلنت عبر حسابها فى تويتر عن تأثر خدمة مترو دبى بين محطتى ميدان الاتحاد والخليج التجاري، نتيجة لخلل فنى طارئ، ولدواعى السلامة تم اخلاء الركاب بين محطتى الجافلية والمركز التجارى من عربات المترو وإخراجهم عبر مسار الطوارئ.

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