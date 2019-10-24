شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الحدود الشمالية بالسعودية تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحاملى الدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الحدود الشمالية فى السعودية عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين للرجال والنساء فى عدد من التخصصات بدرجة (أسـتـاذ – أستـاذ مشارك – أستـاذ مساعـد)، وذلك فى مقر الجامعة بعرعر وفروعها فى كل من رفحاء وطريف والعويقيلة، وترغب الجامعة فى شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون متاحا إلكترونياً على موقع الجامعة الالكترونى اعتباراً من يوم الأحد القادم وعلى مدار العام , مبينة أن الشروط أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها وأن تكون الدراسة فى جميع المراحل الدراسية انتظاماً,بالإضافة إلى معادلة الشهادات التى يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة وغيرها من الشروط المعلنة.