دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تكشف عن سوارة Band 4 بشاشة ملونة وسعر يبدأ من 30 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت العملاق الصيني اليوم عن سوارة Band 4 التي تتميز بشاشة ملونة مع منفذ USB-A للشحن، والتي تتوفر للبيع في السوق الصيني بدءاً من الأول من نوفمبر بسعر 30 دولار تقريباً.

تتميز سوارة Band 4 بشاشة TFT ملونة منحنية بحجم 0.96 وبإنحناء 2.5D، وبدقة عرض 160 في 80 بيكسل، والتي تدعم عرض معلومات الوقت والتاريخ، بيانات تعقب الأنشطة الرياضية، مع إشعارات التطبيقات.

ومن المقرر أن تدعم سوارة Band 4 رصد حالة المستخدم أثناء النوم، مع تعقب المستخدم في الأنشطة الرياضية المختلفة من السير، الركض، وركوب الدراجات الهوائية، كما تتميز بميزة مقاومة الماء حتى عمق 50 متر، أيضاً تدعم مزامنة المعلومات مع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Android 4.4 أو الإصدارات اللاحقة، أو نظام iOS 9.0 والإصدارات اللاحقة.

وتنطلق سوارة Honor Band 4 بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأحمر، الأسود إلى جانب اللون الوردي، كما تدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 4.2.

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أيضاً يدعم سوارة Band 4 بطارية بقدرة 91 mAh لعمر شحن من 7 إلى 9 أيام، كما تتميز السوارة بموصل USB-A للشحن، والذي يدعم إتصال السوارة بمنفذ USB-A مباشرة للشحن.

سوارة Band 4 تتوفر الآن في سوق إندونسيا بسعر 32 دولار وتايلند بسعر 35 دولار، كما تنطلق في الأول من نوفمبر في السوق الصيني بسعر 30 دولار فقط.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تكشف عن سوارة Band 4 بشاشة ملونة وسعر يبدأ من 30 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.