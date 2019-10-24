رسميًا.. هواوي تبدأ بيع هاتفها الخارق القابل للطي

دبي - بواسطة محمد فارس © رسميا.. هواوي تبدأ بيع هاتفها الخارق القابل للطي ميت X يمتلك شاشة أكثر عرضا

كتب- وكالات:

بدأت شركة هواوي رسميًا بتلقي طلبات شراء هاتفها الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره، "ميت إكس" الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، وفقًا لرويترز.

وسبق لهواوي تأجيل طرح الهاتف مرتين هذا العام، إذ تعرضت الشركة، ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم، لاضطرابات في الإمدادات بسبب إدراج الولايات المتحدة الشركة على قائمتها التجارية السوداء في مايو. © الواجهة الأمامية لهاتف هواي ميت X الواجهة الأمامية لهاتف هواي ميت X

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وتسبب الإجراء في ضربة لمبيعات هواوي من الهواتف الذكية في أوروبا، وهي سوق مهمة لها في الخارج، لكن إيرادات الشركة ارتفعت 27% في الربع الثالث من العام بفضل مبيعات قوية في الصين وزيادة الشحنات لطرز جرى إطلاقها قبل الحظر. © ميت X يطوى بشكل كامل ميت X يطوى بشكل كامل

وقال متحدث باسم هواوي إن الهاتف الذكي الجديد، وهو منافس لجالاكسي فولد الذي تنتجه سامسونج إلكترونيكس وبدأ بيعه الشهر الماضي، سيُطلق رسميا في 15 نوفمبر بالصين بأسعار تبدأ من 2403 دولارات.

وقالت الشركة إن خطتها لإطلاقه عالميا لا تزال قيد الاستعراض. © معالج سيكامور الكمي.. الصورة من دورية ناتشر معالج سيكامور الكمي.. الصورة من دورية ناتشر