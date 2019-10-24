هل يجوز الحج والعمرة نيابة عن إنسان حي؟.. الأزهر يجيب

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تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية للأزهر الشريف، سؤالا عن أحكام العمرة، وجاء نص السؤال كالتالي: "هل يجوز أن يعمل شخص عمرة أو حجة لشخص حي؟".

وأجابت لجان الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيس بوك بقولها، إنّ الله عز وجل وسنة النبي ﷺ أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه، فقد ثبت عن ابن عباس أنّ رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟، قال ﷺ: أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ، قال نعم، قال حج عن أبيك، هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه".