شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زعيم أقدم حزب كردى فى سوريا القيادى عبد الحميد حاج درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، اليوم الخميس، زعيم وأحد مؤسسى أقدم حزب كردى فى سوريا، وهو القيادى المعروف، عبد الحميد حاج درويش، السكرتير العام لـ"الحزب الديمقراطى التقدمى الكردى فى سوريا"، عن عمر ناهز 83 عاماً فى منزله فى مدينة القامشلى، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

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وأخر تصريح إعلامى للراحل كان لوكالة "سبوتنيك"، فى 9 أكتوبر الجارى، وهو اليوم نفسه الذى هاجمت فيه القوات التركية والميلشيات التركمانية الموالية لها مدينة رأس العين شمالى الحسكة.

وطالب خلاله قوات "قسد" بالانسحاب الفورى من المناطق الحدودية فى شمال شرق سوريا، وإفساح المجال لانتشار الجيش العربى السورى على طول الشريط الحدودى مع تركيا، وذلك مع ظهور بوادر تركية لاجتياح المنطقة عسكريا.