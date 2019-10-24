لبنان.. رئيس جمعية المصارف: عودة البنوك بالكامل فور انتهاء الأزمة فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول مصرفى كبير، اليوم الخميس، إنه يأمل فى انتهاء الأزمة السياسية فى لبنان قريبا، وإن العمليات المصرفية ستستأنف بالكامل فور حدوث ذلك.
وقال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس بنك بيروت، لرويترز: "فور عودة الأوضاع لطبيعتها، فإننا على ثقة كبيرة بأننا نستطيع استئناف خدمة عملائنا بأقصى طاقة."
والبنوك فى لبنان مغلقة منذ ستة أيام عمل وسط احتجاجات عارمة للمطالبة باستقالة الحكومة.
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