شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى: نأمل أن تتجاوز الجزائر الصعوبات وتعزز سيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن أمل بلاده فى أن تتجاوز الجزائر الصعوبات التى تواجهها وأن تعزز سيادتها.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوتين قوله - خلال لقائه بالرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الخميس، على هامش قمة روسيا إفريقيا بمدينة "سوتشي"

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الروسية - "نعلم أن أحداثا هامة جدا تجرى حاليا فى الجزائر، ونأمل بكل صدق أن يتجاوز الشعب الجزائرى صعوبات المرحلة الانتقالية، كما أننا مقتنعون أن الأمور ستجرى بشكل يستفيد منه الشعب الجزائرى ويعزز دولته وسيادتها".

وأضاف بوتين أن موسكو تولى أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر التى تعد أحد شركائها الاقتصاديين الأساسيين فى إفريقيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن التبادلات الروسية - الجزائرية ارتفعت بنسبة 18 % فى سنة 2018 لتبلغ قيمتها حوالى 5 مليارات دولار.