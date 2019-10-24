شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: اجتماعات اللجنة الدستورية ستبدأ الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: قال إن اجتماعات اللجنة الدستورية ستبدأ في جنيف يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، أنوقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا صامد إلى حد بعيد.