شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: اجتماعات اللجنة الدستورية ستبدأ الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: قال إن اجتماعات اللجنة الدستورية ستبدأ في جنيف يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، أنوقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا صامد إلى حد بعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: اجتماعات اللجنة الدستورية ستبدأ الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.