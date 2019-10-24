شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا صامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن، اليوم الخميس إن وقف إطلاق النار فى شمال شرق سوريا "صامد إلى حد بعيد" فيما يبدو فى حين سيعقد ممثلو القوى الكبرى اجتماعا فى جنيف قبل أول اجتماع للجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل.

وقال بيدرسن إن مندوبين من سبع دول عربية وغربية تدعم المعارضة وتعرف باسم "المجموعة الصغيرة"، وتشمل الولايات المتحدة ستجتمع فى المدينة السويسرية غدا الجمعة.