شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعلن عن سفراء جدد فى الإمارات والمغرب والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الخميس عن تعيينات دبلوماسية جديدة للسفارات الكندية فى الخارج، شملت عدة دول منها الإمارات والجزائر والعراق والمغرب.



وأعلنت الخارجية الكندية عن تعيين مارسى جروسمان سفيرة لكندا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحل محل السفير مسعود حسين، كما تم تعيين جان فيليب لينتو كقنصل عام فى دبي.

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وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية تعيين أولريك شانون سفيرا لدى جمهورية العراق. ونيل ستيوارت سفيرة لدى المملكة المغربية، وكريستوفر ويلكى سفيرا لدى الجزائر.



كما شملت التعيينات كارولين شاريت سفيرة لدى المجر، وكارولينا جواى سفيرة لدى جمهورية السلفادور.



وعينت الخارجية الكندية السفير أليسون ليكلاير سفيرة لبلادها لدى الاتحاد الروسي، لتحل محل جون كور، بينما أًصبح كاميرون ماكاى سفيرا لدى جمهورية إندونيسيا.