شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى إطلاق نار بين عشائر بسبب خلافات حول مناصب إدارية بديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر محلى فى محافظة ديالى شرقى العراق، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة العشرات بينهم مسؤولون فى المحافظة فى إطلاق نار بين عشائر بسبب خلافات حول مناصب إدارية.

وقال المصدر فى تصريح لشبكة سبوتنيك الروسية، إن " تسعة أشخاص على الأقل حتى الآن قتلوا من بينهم مدير ناحية ابى صيدا ، ومدير الجنسية فى أبى صيدا ورئيس المجلس البلدى فى الناحية إضافة إلى عشرات الجرحى ".

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وأضاف أن " السلطات المحلية فى ديالى فرضت حظرا للتجوال فى نواحى أبى صيدا والوجيهية وقضاء المقدادية "، لافتا إلى أن " الأوضاع متوترة جدا حاليا".