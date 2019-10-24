الجزائر.. المرشّح الإسلامي الوحيد للرئاسية يودع ملف ترشّحه

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أودع عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامية) في الجزائر، الخميس، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة بعد أقل من شهرين، ليكون بذلك الشخصية الإسلامية الوحيدة التي تخوض السباق.

وحسب مراسل الخليج 365، توجه بن قرينة، في وقت سابق الخميس، إلى مقر السلطة الوطنية للانتخابات غرب العاصمة الجزائر، أين أودع أوراق ترشحه رسميا، مرفوقة بتوكيلات المواطنين لدخول السباق.

وفي تصريحات إعلامية بعد إيداع ملف ترشحه، قال بن قرينة، إن "شعار حملتنا هو معا من أجل بناء جزائر جديدة، من أجل تجسيد تطلعات الشعب الجزائري، واستكمال مسيرة التغيير التي أسس لها الحراك الشعبي المبارك".

وتابع أن "الشعب من خلال انتفاضته رفض الوصاية عليه من قبل أي سلطة أو جهة، أين طالب بإعادة الكلمة للشعب وتأسيس ديمقراطية حقيقية".

وأعرب عن أمله في أن "تكون هناك مناظرات تلفزيونية بين المرشحين".

وبن قرينة، ثاني شخصية تودع ملف ترشحها لاقتراع 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، لدى سلطة الانتخابات، بعد عز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد) الذي قدمه الأربعاء.

Advertisements

وتنتهي منتصف ليلة السبت آجال تقديم ملفات الترشح لدى سلطة الانتخابات.

وحسب قانون الانتخاب، يتعين على الراغب في دخول سباق الرئاسة تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين في ظرف 40 يوما الموالية لصدور مرسوم دعوة الناخبين للاقتراع (تحديد تاريخ الإنتخابات).

بينما تنص المادة 141 من القانون نفسه، على أن سلطة الانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا، في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح.

ويعد بن قرينة (57 عاما) الشخصية الإسلامية الوحيدة التي تعلن دخول سباق الرئاسة القادمة.

وبن قرينة؛ من مؤسسي حركة المجتمع الإسلامي (حركة مجتمع السلم حاليا) في 1989، والمحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، كما انتخب نائبا عنها في البرلمان عام 1997، قبل أن يغادره لمنصب وزير السياحة.

وفي 2013، أسس بن قرينة، حركة البناء الوطني، إلى جانب قياديين انشقوا قبل سنوات عن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد حاليا).

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، زكى نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) القيادي في حركة البناء سليمان شنين، رئيسا جديدا لهذه الهيئة، في سابقة تاريخية باعتباره أول شخصية إسلامية تصل المنصب منذ استقلال البلاد في 1962.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.