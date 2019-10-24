"الخليج 365" ترصد أنفاقا لـ"ي ب ك" تحت مشفى شمالي سوريا

رأس العين، الحسكة/ الخليج 365

اكتشف الجيش الوطني السوري، أنفاقا تابعة لمنظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، أسفل مشفى مدينة رأس العين، شمالي سوريا التي تم تحريرها ضمن عملية "نبع السلام".

ورصدت عدسة "الخليج 365" النفق المتشعب تحت المشفى، حيث يتم الدخول إليه من مدخل كبير في الحائط بالطابق الأرضي للمشفى، ويتفرع إلى فرعين ليتصل بعد ذلك بشبكة الأنفاق تحت المدينة.

وكان عناصر "ي ب ك" يستخدمون تلك الأنفاق للوصول إلى المشفى والخروج منه.

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وأفادت مصادر في الجيش الوطني السوري لمراسل الخليج 365، أنهم عثروا على ألغام مزوعة في تلك الأنفاق أثناء عملية التمشيط، مشيرين إلى أن الجيش الوطني سيعيد تفعيل المشفى بعد الانتهاء من عملية التمشيط بشكل كامل.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر المنظمة استخدموا تلك الانفاق للوصول إلى المشفى والاجتماع فيه قبل الانسحاب من مدينة رأس العين.

كما رصدت الخليج 365 سيارات تابعة للمشفى، قام عناصر المنظمة بحرقها قبل الانسحاب منها.

وكانت الخليج 365 نشرت في 21 من الشهر الجاري، تسجيلات مصورة وصورا للأنفاق تحت مدينة رأس العين، والتي يبلغ طولها عدة كيلومترات ويصل بعضها إلى الحدود السورية التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.