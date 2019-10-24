إسبر: سأدعو شركاء "ناتو" لدعم القدرات الدفاعية السعودية

بروكسل/ الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الخميس، إنه سيدعو شركاء حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لدعم القدرات الدفاعية السعودية، بما فيها الجوية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "إسبر"، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء دفاع "ناتو"، في بروكسل والذي سيستمر يومين.

وأشار الوزير الأمريكي، إلى زيارته إلى أفغانستان والسعودية والعراق قبيل انتقاله إلى بروكسل، مبينا أنه رأى كيف أن القوات الأمريكية "تحمي بشكل جيد السعودية ضد الاستفزازات الإيرانية."

وتابع: "سأدعو بعض شركاء الناتو لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية، بما فيها الجوية."

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يُشار إلى أن إسبر حلّ بالرياض، الإثنين، في زيارة غير معلنة، قادما من العاصمة الأفغانية كابل، بعدما أنهى زيارة رسمية تناول فيها وضع القوات الأمريكية هناك.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اعتزامها إرسال ألفي جندي إضافيين إلى السعودية، وسربين من الطائرات ومنظومتي "ثاد" و"باتريوت" الدفاعيتين، دون تحديد جدول زمني لذلك.

ويرفع قرار البنتاغون عدد القوات الأمريكية، التي تم نشرها في السعودية منذ هجمات شركة "أرامكو" في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 3 آلاف جندي.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لـ"أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي"، فيما اتهمت واشنطن والرياض، إيران بالمسؤولية عنه، لكن طهران نفت ذلك.

وعقب ذلك، نشرت واشنطن ألف جندي في السعودية ردا على الهجمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.