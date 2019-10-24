العراق.. فرض حظر تجوال شامل في ديالى

ديالى (العراق)/ حسين الأمير/ الخليج 365

فرضت قوات الجيش والشرطة العراقية، الخميس، حظرا للتجوال إلى أجل غير مسمى، في كامل محافظة ديالى، على خلفية سلسلة هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم ثلاثة مسؤولين بارزين.

وقال النقيب في الشرطة حبيب الشمري، للأناضول، إن "السلطات الأمنية والمحلية قررت فرض حظر التجوال في ديالى (شرق) إلى أجل غير مسمى".

وأوضح أن "الحظر يأتي على خلفية الهجمات المسلحة المنسقة التي أسفرت عن مقتل رئيس مجلس ناحية أبو صيدا شمال المحافظة، سعد صريوي ونجله وأحد أقربائه، ومدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي، ومدير الجنسية في ناحية أبي صيدا العميد محمد الحميري، وأحد شيوخ العشائر".

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وأوضح الشمري أن "قوات من الجيش وقوات من الشرطة بدأت عمليات انتشار واسعة في أقضية ونواحي المحافظة، بعد رصد عجلات (سيارات) يستقلها مسلحون في مناطق متفرقة من المحافظة".

وتابع: "حتى مساء اليوم، لم تحدد قوات الأمن هويات الجهات التي نفذت الهجمات المسلحة".

وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.