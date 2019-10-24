لجنة أطباء السودان: وفاة أحد مصابي فض الاعتصام

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، وفاة أحد مصابي حادثة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، اطلعت عليه الخليج 365.

وأضاف، "الشهيد أتيم أكوال أتيم 23 سنة، كان يرقد في مستشفى فضيل، إثر إصابة في الرأس منذ أحداث فض اعتصام القيادة العامة، تسببت في نزيف في الرأس".

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الأحد، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أسماء "اللجنة الوطنية المستقلة" التي ستجري التحقيق في حادثة فض الاعتصام.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام الخرطوم، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.

وأفادت وزارة الصحة بسقوط 61 قتيلا خلال فض الاعتصام، الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين.

بينما تقول قوى التغيير إن عدد الضحايا 128 قتيلا، وتحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، بينما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.