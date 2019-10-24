إصابة اثنين من "الوطني السوري" بهجوم انتحاري لـ" ي ب ك"

تل أبيض/ الخليج 365

أصيب مقاتلان من الجيش الوطني السوري، في هجوم انتحاري نفذته، الخميس، منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، في مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 في المدينة التي تم تحريرها ضمن عملية "نبع السلام"، أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مقرا للجيش الوطني وسط مدينة تل أبيض".

وأسفر الهجوم الانتحاري عن إصابة مقاتلين من الجيش الوطني، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون معلومات أكثر عن تفاصيل الإصابتين.

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ووفق المصدر نفسه، تسبب التفجير باندلاع حريق في المقر المستهدف، قام مقاتلو الجيش الوطني بإطفائه.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.