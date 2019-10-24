مقتل 6 بينهم ثلاثة مسؤولين حكوميين شرقي العراق

العراق(ديالى)/حسين الأمير/الخليج 365

قُتل 6 أشخاص بينهم ثلاثة مسؤولين حكوميين بهجمات مسلحة في إحدى نواحي محافظة ديالى شرقي العراق، بحسب مصدر في الشرطة.

وقال النقيب بالشرطة حبيب الشمري للأناضول، إن "مسلحين مجهولين هاجموا سيارة تقل سعد صريوي رئيس مجلس ناحية أبو صيدا شمال شرقي محافظة ديالى ونجله وأحد أقربائه، ما أسفر عن مقتلهم في الحال".

وأوضح الشمري أن "مجموعة مسلحة أخرى هاجمت مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ما أدى إلى مقتله في الحال".

وفي هجوم ثالث قتل مدير الجنسية في الناحية ذاتها العميد محمد الحميري عندما فتح مسلحون نيران أسلحتهم تجاهه.

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وأشار الشمري إلى أن مسلحين مجهولين اغتالوا أيضا أحد شيوخ العشائر (لم يتسن معرفة اسمه على الفور) داخل الناحية ذاتها بهجوم مسلح قرب منزله.

وتابع الشمري أن "الهجمات نفذت جميعها داخل حدود ناحية أبي صيدا، ويبدو أنها كانت منسقة".

والناحية ذات الغالبية السُنية كانت قد تعرضت إلى هجمات مسلحة واغتيالات في وقت سابق.

وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.