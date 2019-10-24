ليبيا: إنتاج حقل "الفارغ" يرتفع إلى ربع مليار قدم مكعب من الغاز

طرابلس/ الخليج 365

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج حقل الفارغ للغاز، سيرتفع إلى قرابة 250 مليون قدم مكعب، و15 ألف برميل من المكثفات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضافت المؤسسة، في بيان أصدرته الخميس، أن إنتاج حقل الفارغ من المرحلة الأولى بلغ 70 مليون قدم مكعب يوميا، وباستكمال المرحلة الثانية، سترتفع القدرة الإنتاجية للحقل بمقدار 180 مليون قدم مكعب يوميا في غضون أسبوعين.

وتابع البيان: "لتصل الكمية الكلية للغاز المزمع ضخها من حقل الفارغ إلى قرابة 250 مليون قدم مكعب في نوفمبر القادم، وإنتاج 15 ألف برميل من المكثفات أيضا".

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وأضاف "تعد هذه الخطوة إنجازا مهما للمؤسسة الوطنية للنفط ولشركة الواحة لما سيعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد الليبي".

وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، "تمكنت شركة الواحة أخيرا من استكمال هذا المشروع الحيوي الذي تأخر إنجازه لفترة طويلة بسبب الإقفالات والظروف الأمنية في البلاد".

أوضح صنع الله، أن "المؤسسة الوطنية للنفط، تمضي قدما بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها طالما توفرت لها الظروف الأمنية الملائمة، والتمويل والاستثمار اللازمين في الوقت المناسب".

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