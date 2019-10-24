حقيقة ثوران بركان أرضي في المدينة المنورة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تداولت أنباء خلال الفترة الماضية حول ثوران بركان أرضي في المدينة المنورة، ما أثار ذعر بين الجميع متسائلين حول حقيقة هذا الأمر.
وأكدت عدة مصادر أن الفيديو المتداول بعنوان ” بركان في المدينة المنورة ” غير صحيح ولا أساس له من الصحة وهو مجرد خبر كاذب.
كما أشارت إلى أن هذا الفيديو المتداول لحريق نفايات مطمورة تم السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني قبل 3 سنوات.
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