فتح القبول لدورات الأمن العام على رتبة “جندي”

صحيفة الخليج الالكترونية

علنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة “جندي” للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وذكرت “الإدارة” أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) ابتداءً من يوم الأحد القادم 28/ 2/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس 3/ 3/ 1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي: http://www.jobs.sa .