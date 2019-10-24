تطبيق اللغة الصينية في مدارس تعليم عسير

ابها

تماشياً مع تحقيق لرؤية صاحب السمو الملكي وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، في إدراج اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية في مناهج التعليم العام، ومساهمة في نشر ثقافة اللغة الصينية، افتتح سعادة مدير عام التعليم بمنطقة عسير أ. سعد بن أحمد الجوني، وبحضور سعادة مدير التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم منطقة عسير أ. عبدالله بن سعد الأسمري، يرافقه كوكبة من رجالات التعليم فصول اللغة الصينية التي سعينا جاهدين لإدراج كمنهج إثرائي في مدارس شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب (مدارس أبها الأهلية ومدارس طلائع المستقبل العالمية) كأول مدرسة تطبق منهج اللغة الصينية في المنطقة ، حيث كان في استقباله مدير عام شركة مواهب التربية أ. محمد بن علي الزهراني، وقائد المرحلة الابتدائية والمساعد للشؤون التعليمية، ومرافقون من المدارس وتخلل هذا الاستقبال ترحيب من فرقة أشبال أبها الأهلية الكشفية ومشاركة ترحيبية من أحد الطلاب باللغة الصينية، وبدأ جولة سعادته مروراً بفريق أشبال رياضة الكاراتيه بأبها الأهلية، وعرض مرئي يبرز تطبيق مناهج اللغة الصينية في مدارس البنين والبنات، وحضور حصة للغة الصينية في أحد الفصول ومشاركة الطلاب في تعلم بعض العبارات والأرقام وكتابتها من قبل سعادته، وتلاها ختاماً بكلمة تحفيزية لأشبال الوطن الواعدة وشكر خلالها شركة مواهب التربية وفريق العمل على هذا الإنجاز.