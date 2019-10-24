- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت لجنة الانضباط ، قرارًا يلزم نادي النصر بدفع مبلغ 37500 ريال، نظير تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب للشوط الأول في مواجهة الرائد (الدورية) مما أدى إلى تأخر صافرة البداية لأكثر من دقيقتين، بالإضافة إلى إلقاء جماهيره 4 علب مياه بعد نهاية المباراة.
كما تم تغريم نادي الهلال بمبلغ 60 ألف ريال ، نظيردخول اللاعبين (كنو ، كاريلو، المعيوف) لغرفة ملابس اللاعبين في مواجهة ضمك وأسمائهم غير مسجله في كشف المباراة .
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الانضباط تصدر عدة قرارات في حق النصر والهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.