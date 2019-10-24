لجنة الانضباط تصدر عدة قرارات في حق النصر والهلال

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت لجنة الانضباط ، قرارًا يلزم نادي النصر بدفع مبلغ 37500 ريال، نظير تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب للشوط الأول في مواجهة الرائد (الدورية) مما أدى إلى تأخر صافرة البداية لأكثر من دقيقتين، بالإضافة إلى إلقاء جماهيره 4 علب مياه بعد نهاية المباراة.

كما تم تغريم نادي الهلال بمبلغ 60 ألف ريال ، نظيردخول اللاعبين (كنو ، كاريلو، المعيوف) لغرفة ملابس اللاعبين في مواجهة ضمك وأسمائهم غير مسجله في كشف المباراة .