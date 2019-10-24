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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أخطرهم البيتزا.. احذر هذة الأطعمة عند إصابتك بالبرد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
مع بداية فصل الشتاء وتعرض الأشخاص لنزلات البرد، نستعرض أبرز الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها أثناء إصابتك بنزلات البرد الحادة، وذلك وفقًا لما نشره موقع "WebMD".
الجبن
يحب الكثير من الأشخاص تناول الجبن بأنواعها المختلفة، ولكن إذا كان الشخص مريض بنزلة برد فعليه الابتعاد عنها فورًا، فهي تحتوي على دهون تمنع الجسم من محاربة الأمراض.
القهوة
من المشروبات الساخنة التي تحتوي على كافيين، ولكنها مضرة بالصحة عند الإصابة بالانفلونزا، فإنها تزيد من جفاف الجسم، ولم تساعد الشخص على التخلص من المرض الذي يعاني منه في الشتاء.
الفلفل الحار
واحد من أبرز الاطعمه التي لا ينصح بتناولها أثناء فصل الشتاء، لأنه يزيد من أمراض البرد والجيوب الأنفية.
البيتزا
تحتوي البيتزا على نوع من القمح الذي يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد، فعدم تناولها يعتبر من الأفضل.
اللحوم الحمراء
أكدت الأبحاث أن تناول اللحوم الحمراء لم تساعد الأشخاص على الشفاء من نزلات البرد الحاده، وأنها تزيد المرض، وعليك استبدالها باللحوم البيضاء مثل الدجاج.
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