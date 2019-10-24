شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس السيادى بالسودان: نتطلع للتعاون مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى السودانى، تطلع السودان للتعاون مع روسيا وتنفيذ كل الاتفاقات العسكرية الدفاعية الموقعة بين البلدين، بحسب "سبوتنيك".

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، أوضح البرهان أنهم فى انتظار اعتماد الاتفاقات من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والعمل بها بما يؤدى لإصلاح المؤسسة العسكرية السودانية وتطوير مقدرات القوات المسلحة.

وقال البرهان لدى لقائه بوتين على هامش انعقاد منتدى قمة "سوتشي" الروسية الأفريقية، إن السودان وروسيا لديهم اهتمامات مشتركة للتعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمار والتعاون والتنسيق فى المحافل الدولية.

وأوضح البرهان أن العلاقات السودانية الروسية عمرها أكثر من 60 عاما، وأن روسيا ظلت على الدوام داعمة للسودان والشعب السوداني.

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وأتم البرهان: "روسيا دائما ما تقف مع الحق خاصة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات الدولية"، وحرص البرهان على توجيه الشكر للرئيس بوتين، على دعوته للمشاركة فى أعمال منتدى قمة "سوتشي".