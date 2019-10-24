شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يشيد بموقف الاتحاد الأوروبى تجاه السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أشاد رئيس مجلس الوزراء الانتقالى بالسودان، الدكتور عبد الله حمدوك بموقف الاتحاد الأوروبى الداعم لإنجاح الفترة الانتقالية، وذلك خلال لقائه اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبى الجديد لدى السودان روبرت فان دن دول.
ورحب رئيس مجلس الوزراء السودانى بالسفير فان دول، مؤكداً حرص السودان على الانفتاح على العالم الخارجي، والعودة للأسرة الدولية بالكامل.
وقال مجلس الوزراء السودانى، فى بيان، إن اللقاء تطرق إلى ضرورة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
من ناحيته، أكد سفير الاتحاد الأوروبى التزام الاتحاد بدعم الحكومة الانتقالية، موضحاً أن الاتحاد يضع أولوية لتقديم الدعم فى مجال المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب والنزاعات.
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