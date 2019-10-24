شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: تنفيذ عملية حفظ سلام فى سوريا مهمة الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن الحلف لا يعتزم تنفيذ عملية حفظ سلام فى سوريا، مشيرا إلى أن هذه مهمة الأمم المتحدة.

وأوضح ستولتنبرج، أن اقتراح ألمانيا إقامة منطقة أمنية خاضعة لسيطرة دولية فى سوريا، يمكن أن يكون جزءا من حل أكبر، لكن هذه المهمة هى مهمة مفوضة من الأمم المتحدة، وليست مهمة حلف شمال الأطلسى.

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وأعرب، عن اعتقاده بأنه من الإيجابى أن يكون لدى حلفاء الناتو، مقترحات وأفكار حول كيفية المضى قدما وتهيئة الظروف لحل سياسى دائم فى سوريا، مشيرا إلى أنه "لم تكن هناك دعوة لإرسال بعثة من حلف شمال الأطلسى إلى شمال شرقى سوريا، وبالتالى فإن الاقتراح المقدم من وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب- كارينباور، يدل على أن هناك حاجة لقرار من الأمم المتحدة".