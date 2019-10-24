شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الروسى يناقش الوضع الليبى مع السراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، ناقش أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء الليبى فايز سراج ووزير الخارجية محمد سيالة، تطور الوضع العسكرى والسياسى والإنساني فى ليبيا، بحسب "سبوتنيك".

وجاء فى بيان الوزارة: "فى إطار الاجتماع الذى حضره أيضا وزير خارجية ليبيا محمد طه سيالة، تمت مناقشة تطور الوضع العسكرى والسياسى والإنسانى فى ليبيا".

وأكدت موسكو من جديد دعمها المستمر لوحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها والقضاء على الإرهاب فى البلاد، كما تطرق الطرفان إلى بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية الليبية.

فى وقت سابق قبل هذا الاجتماع، الذى عقد فى سوتشى على هامش القمة الروسية - الأفريقية، أعلن بوجدانوف أنه يعتزم مناقشة موضوع احتجاز الموظفين الروس، الذين يعملون فى منظمة الصندوق الوطنى لحماية القيم فى ليبيا، مع السراج، وفقا لرئيس الصندوق، ألكساندر مالكيفيتش، فقد وجهت إليهم تهمة التدخل فى الانتخابات.