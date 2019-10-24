شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: ضبط 965 حقيبة "مقلدة" داخل مستودع بالمنطقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن مفتشو قسم حماية المستهلك فى الإمارات، ومفتشو دائرة التنمية الاقتصادية فى أم القيوين، من ضبط 965 حقيبة وقطع سيارات مقلدة، مخزنة فى أحد المستودعات بمنطقة أم الثعوب الصناعية، منها 600 حقيبة نسائية لماركات عالمية شهيرة مقلدة، و55 حقيبة نسائية متنوعة الأحجام، إضافة إلى ماركات عالمية أخرى، بحسب موقع "برق الإمارات" .

كما ضبط المفتشون 10 (كراتين) أكسسوارات وقطع غيار لسيارات متنوعة، تحمل علامة مرسيدس، وضبط 250 قطعة فلاتر مقلدة لـ (تويوتا)، و50 قطعة أخرى مقلدة، وذلك بعد ورود شكاوى إلى الدائرة، تفيد بعملية الغش التجارى فى أحد المستودعات لكثير من الحقائب وقطع السيارات المقلدة، فشكلت فريقاً من قسم حماية المستهلك ومفتشى الدائرة، ومن خلال التفتيش والمداهمة للمستودع، تبين صحة الشكوى، فتم مصادرة المضبوطات وإتلافها ومخالفة المضبوطين، إضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية لحماية أصحاب العلامات والماركات التجارية.