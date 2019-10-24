شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف برلمانى أوروبى عن العمل 5 أيام لتنديده بالعدوان التركى فى شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس البرلمان الأوروبى، ديفيد ساسولى، وقف عضو "حزب الرابطة" الإيطالى، أنجيلو تشوكا، لمدة خمسة أيام عن أنشطة البرلمان، بعد تنديده بالعملية العسكرية التركية فى سوريا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكان تشوكا نهض من مقعده وألقى علبة شوكولاتة تركية على الأرض، هاتفا "لا لتركيا هذه!"، أثناء نقاش برلمانى فى جلسة بمدينة ستراسبورج.

Advertisements

وقال تشوكا إنه سيطعن فى قرار رئيس البرلمان، مضيفا "يدهشنى بشكل خاص كيف يشعر الرئيس ساسولى بالإهانة ويجد أنه من غير اللائق إلقاء علبة شوكولاتة تلقيناها من ممثلى الحكومة التركية، بينما لا يظهر السخط نفسه تجاه المدنيين والأطفال الذين ماتوا ويموتون هذه الأيام بأيد تركية".

وأكد عضو الرابطة أنه لن يكون أبدا "مجرد ألعوبة تسيطر عليه الإملاءات الأوروبية أو الرئيس ساسولي"، كما "لن أكون مجرد قطعة أثاث فى قاعة البرلمان، ولن أتراجع أبدا عن التعبير عن المعارضة تجاه مواقف غير لائقة كتلك التى كنت أتحدث عنها".