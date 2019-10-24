شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: ناصر الخليفى مهندس الصفقات المشبوهة فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول فيديوجراف اعدته منصة قطريليكس المتخصصة فى كشف فضائح النظام القطرى، جانب من وقائع الفساد المتورط فيها ناصر الخليفى رجل الأعمال القطرى، حيث ذكر أن ناصر الخليفى مهندس الصفقات المشبوهة فى قطر، ويعتبر الرجل الأول لتنفيذ رغبات تميم الفاسدة. Advertisements وأشار الفيديوجراف الى أن ناصر الخليفى هو المتهم الأكبر فى دفع رشاوى مونديال 2022 ، وأنه فر فيلا ويختا وشققا فاخرة للرجل الثانى فى الفيفا، كما ذكر أن جيروم فالكه أنشأ شركة سرية فى جزر فيرجن البريطانية بعد اقتراب سحب تنظيم المونديال من قطر، حيث تم توقيع عقد تلفزيونى سخى مع فيفا ب 480 مليون دولار، الامر الذى ضمن فوز قطر بتنظيم كأس العالم ليطيح الفساد بالسويسرى بلاتر والفرنسى ميشال بلاتينى، حسبما جاء فى الفيديوجراف.

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