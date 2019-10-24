اخبار الخليج

الشرطة البريطانية تعلن الكشف عن جنسية ضحايا الشاحنة الـ39

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة البريطانية تعلن الكشف عن جنسية ضحايا الشاحنة الـ39 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الشرطة البريطانية تعلن الكشف عن جنسية ضحايا الشاحنة الـ39

متابعات_الخليج 365

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين.

Advertisements

واكتشف الضحايا داخل شاحنة كانت قادمة من بلغاريا ووصلت بريطانيا السبت الماضي، فيما تم اكتشاف الحاوية التي تحملها الشاحنة فجر الأربعاء عند الساعة 01:40 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأكدت شرطة إسيكس التي تعمل مع مسؤولين من دائرة الهجرة أن أولويتها تتمثل بمحاولة تحديد هويات الضحايا الذين يعتقد أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد، وذلك حسبما نقلت فرانس برس.

وفي سنة 2000، عثر على جثث 58 مهاجراً سريًا صينيًا داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني بينما نجا شخصان فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية تعلن الكشف عن جنسية ضحايا الشاحنة الـ39 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا