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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة البريطانية تعلن الكشف عن جنسية ضحايا الشاحنة الـ39 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين.
واكتشف الضحايا داخل شاحنة كانت قادمة من بلغاريا ووصلت بريطانيا السبت الماضي، فيما تم اكتشاف الحاوية التي تحملها الشاحنة فجر الأربعاء عند الساعة 01:40 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأكدت شرطة إسيكس التي تعمل مع مسؤولين من دائرة الهجرة أن أولويتها تتمثل بمحاولة تحديد هويات الضحايا الذين يعتقد أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد، وذلك حسبما نقلت فرانس برس.
وفي سنة 2000، عثر على جثث 58 مهاجراً سريًا صينيًا داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني بينما نجا شخصان فقط.
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