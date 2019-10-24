سلطان يبارك إطلاق العدد الأول من المجلة الفصلية «العربية لساني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح الخميس، في مقر مجمع اللغة العربية بالشارقة، أعضاء الهيئة العلمية لجائزة الشارقة الأليكسو للدراسات اللغوية والمعجمية.

وفي مستهل اللقاء تقدم سموّه، بالشكر لأعضاء الهيئة العلمية على جهودهم خلال المرحلة الماضية، وما يبذلونه في سبيل تطوير الجائزة. واستمع سموّه منهم إلى شرح مفصل عن المشاركات المقدمة والمتنافسة في الجائزة في دورتها الثالثة، متعرفاً إلى أعداد المشاركين البالغة 73 مشاركاً، وتخصصاتهم والبلدان التي ينتمون إليها وأهم بحوثهم ومواضيعهم التي تناولوها، سواء فيما يختص باللغة أو المعجميات.

ووقف سموّه على استعدادات الدورة الحالية والاحتفالية التي ستقام بتكريم الفائزين بها.

كما ناقش سموّه، مع أعضاء الهيئة العلمية للجائزة، خطوات تطويرها، بعد انطلاقها دولياً منذ ثلاث سنوات، وتكريم الفائزين بها، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبارك صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إطلاق العدد الأول من المجلة الفصلية «العربية لساني» التي تصدر بإشراف مباشر من مجمع اللغة العربية بالشارقة، وتعد مجلة أدبية لغوية تعنى بقضايا اللغة العربية المتنوعة.