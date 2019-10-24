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جثث الشاحنة المضبوطة في بريطانيا تعود لصينيين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وسائل إعلام بريطانية أن جميع الضحايا الـ39 الذين تم العثور على جثثهم في شاحنة قرب لندن، هم صينيون.
وتم اكتشاف الضحايا داخل حاوية شاحنة في غريز التابعة لإسيكس شرق لندن الأربعاء بعد وقت قصير من وصولها على متن عبّارة من بلجيكا.
وأكدت شرطة إسيكس التي تعمل مع مسؤولين من دائرة الهجرة أن أولويتها تتمثل بمحاولة تحديد هويات الضحايا الذين يعتقد أنهم 38 بالغاً ومراهق واحد. وتم الأربعاء نقل الشاحنة إلى منطقة أكثر أمناً قرب مرفأ تيلبوري لإزالة الجثث.
وحاولت «فرانس برس» الاتصال بشرطة إسيكس والسفارة الصينية في لندن للحصول على تعليق لكن دون جدوى.
وذكرت وزارة الخارجية البلغارية، في بيان، أن شاحنة الجثث مسجلة في بلغاريا باسم شركة مملوكة لامرأة أيرلندية، بحسب شبكة «إيه بي سي» الأمريكية.
ولفتت إلى أن السفارة البلغارية في لندن تلقت من الشرطة البريطانية معلومات بشأن تسجيل الشاحنة، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مشترك مع السلطات البريطانية لكشف ملابسات الحادث.
وقالت الهيئة العامة للإذاعة البلغارية، إن مصادر، لم تسمها، قالت إن الشاحنة مسجلة في بلغاريا بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2017، وإنها غادرت البلاد في اليوم التالي، ولم تعد منذ ذلك الحين.
وفي سنة 2000، عثر على جثث 58 مهاجراً سرياً صينياً داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني بينما نجا شخصان فقط.

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