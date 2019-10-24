الكائن اللغز.. يتعلم دون دماغ ويأكل بلا فم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت حديقة حيوانات باريس كائناً غامضاً أحادي الخلية لونه أصفر يشبه الفطر ولكنه يتصرف كحيوان، إذ ليس له فم ولا معدة ولا عيون، ومع ذلك يمكنه اكتشاف الطعام وتناوله وهضمه.

وقال برونو ديفيد مدير متحف باريس للتاريخ الطبيعي:«أطلقنا على هذا الكائن "البلوب" ويعرف علمياً باسم "فيزاروم بولي سيفاليكوم".

ويعتقد العلماء أنه شديد القدم وربما يصل عمره إلى أكثر من مليار عام. إنه لغز حقيقي، فلديه القدرة على التعلم دون دماغ، وإن دمجت كائنين منهما فإن المتعلم ينقل المعرفة إلى نصفه الجديد».

وأضاف «مازال تصنيفه في شجرة الحياة يثير خلافاً كبيراً بين العلماء، إنه أحد أسرار الطبيعة. فنحن متأكدون بأنه ليس نباتاً، لكننا لا نعلم إن كان حيواناً أم فطراً؟ سلوكه معقد جداً بالمقارنة بالفطريات، ولديه قدرات الحيوان على التعلم».