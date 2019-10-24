«مبادلة» تستثمر 50 مليون دولار في «نيكست ديكيد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت شركة «نيكست ديكيد» المدرجة في مؤشر ناسداك، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، إلى اتفاق تقوم بموجبه «مبادلة» بشراء أسهم بقيمة 50 مليون دولار من شركة «نيكست ديكيد» في اكتتاب خاص.

وستصدر «نيكست ديكيد» الأسهم العادية لمبادلة بسعر6,27 دولار مقابل السهم الواحد، ويسهم الاستثمار الذي ستقوم به مبادلة في تعزيز رأس مال «نيكست ديكيد» خلال عملية التطوير المستمرة لمشروع «ريو جراندي» للغاز الطبيعي المسال الذي يعد أكبر مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الغاز المسال العالمية من حوض «بيرميان».

وقال مات شاتزمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «نيكست ديكيد»: «يشرفنا الترحيب بمستثمر عالمي كمبادلة مساهم في شركتنا».. وأضاف: «تمتلك مبادلة رؤية قيمة من ناحية الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والدور المتنامي للغاز المسال في الشرق الأوسط، وأسواق آخرى حول العالم، ونتطلع قدماً إلى تحقيق شراكة متينة ودائمة مع مبادلة».

من جانبه، قال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لقطاع النقل والتخزين في شركة مبادلة: «نحن سعداء باستثمارنا في «نكست ديكيد، و لدينا اعتقاد راسخ بأن مشروع ريو جراندي للغاز الطبيعي المسال من شأنه توفير مسار تصدير تنافسي لموارد الغاز الوفيرة، وعروض تجارية جذابة لعملاء الغاز الطبيعي المسال ومنتجي الغاز والمساهمين في»نيكست ديكيد«على حد سواء، وعلاوة على ذلك فإن استثمارنا يعكس نظرة مبادلة الإيجابية لسوق الغاز العالمية، والدور المتنامي الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تطور قطاع الطاقة».

وفي إطار استثمارها في «نيكست ديكيد» ستحصل مبادلة على مقعد واحد في مجلس إدارة الشركة، إضافة الى حق المساهمة بمبلغ معين برأسمال شركة مشروع «ريو جراندي» للغاز الطبيعي «وذلك عند صدور القرار النهائي من قبل شركة»نيكست ديكيد" بالاستثمار في هذا المشروع.