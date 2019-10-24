الجدل مستمر حول ألغاز «الموناليزا»

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يتخذ كتاب «تراث دافينشي» لمؤلفه «ستيفان كلاين» الذي ترجمته إلى العربية ناهد الديب، عنواناً جانبياً دالاً هو «كيف أعاد ليوناردو اكتشاف العالم من جديد» ويؤكد الكتاب أن ليوناردو أول إنسان عصري ابتكر إنساناً آلياً قادراً على الحركة، وكذلك قام بتصميم كمبيوتر رقمي، كما صنع أول صمامات صناعية للقلب، نحن اليوم نقدر ليوناردو بوصفه رساماً، قلب فن عصر النهضة رأساً على عقب، أما الذين عاصروه فقد كانوا يشيدون به ويمتدحونه، بوصفه عالماً استطاع باكتشافاته الرائدة أن يدق ناقوساً، إيذاناً بانطلاق عصر جديد، وأن يبتكر أسلوباً جديداً في التفكير، فقد ربط ليوناردو دافينشي مجالات علوم مختلفة ببعضها، وذلك بطريقة غير مسبوقة، فهي مرة بديهية وأخرى ابتكارية ومتحررة من أي تابوهات.

يعتبر ستيفان كلاين مؤلف أكثر الكتب مبيعاً، وقد استطاع أن يفك طلاسم تراث هذا العبقري الشامل، وأن يظهر لنا كيف نستطيع اليوم- أكثر من أي وقت مضى- أن نتعلم من طريقة تفكيره، لقد كشف لنا المؤلف سر الموناليزا، وأوضح لنا سبب ولع ليوناردو بالماء، كما شرح لنا السبب الحقيقي وراء حلمه بالطيران، يحكي لنا ستيفان كلاين عن رجل يمكن أن نرى أنفسنا فيه، يحكي لنا عن الشغف بالمعرفة وكآبة العوز والحاجة، يقول «ميخائيل لانجه» من راديو ألمانيا إنه كتاب لكل من يرغب أن يرى ويفهم العالم حوله- بمعاونة ليوناردو- بطريقة أفضل.

تحت عنوان «النظرة» يكتب المؤلف كيف كان الطريق إلى الموناليزا يمر بردهات ملتوية في العالم السفلي، فالزائر يهبط مع رواد المتحف داخل أهرام اللوفر ليصل إلى قاعة ضخمة، يسير مسافة يمر خلالها على عشرات من روائع اللوحات من الفن الإيطالي، التي تستحق كل واحدة منها مشاهدة طويلة متأنية، إلا أن جميع الزوار تقريباً يتتبعون اللوحات الإشارية المكتوبة بخمس عشرة لغة ويتجهون إلى هدفهم مباشرة، ودون أدنى تفكير يقف الزائر وسط طوفان بشري يتدفق نحو أكبر قاعات القصر الملكي السابق (المتحف).

بعد ذلك كله يهون عليك هذا العناء حين تجد نفسك أمام وجه باسم ممتلئ بعض الشيء لسيدة تطل من خلف الدولاب الزجاجي، ثاني ما يلفت نظرك هو اليدان البيضاوان اللتان تضعهما السيدة فوق بعضهما أمام ردائها الأسود، يريد كثير من السواح تسجيل هذه النظرة بكاميراتهم إلا أن الحراس لا يسمحون بذلك، فإذا ما شاهدوا وسط الزحام ومضة فلاش فإنهم ينقضون على الجاني صائحين: ممنوع التصوير، ويخرجونه من القاعة، عدا هذا فإن سكوناً شديداً يسود القاعة، اللهم إلا بعض الهمس الذي يصدر عن الزوار بكل لغات أوروبا وآسيا، يؤكدون فيه أن الموناليزا تنظر إليهم.

انتشرت الكثير من الأساطير حول هذه اللوحة حتى أصبحت الحكايات حول الموناليزا أكثر روعة من اللوحة نفسها، الأشخاص الواقعيون يهتمون بالسؤال: من صاحبة هذا الوجه المرسوم في الصورة؟ لم تتفق الآراء حول هذا السؤال حتى اليوم، صحيح أن معظم الخبراء يتفقون على أن صاحبة الصورة هي سيدة من فلورنسا، جلست أمام ليوناردو كموديل، والصورة كانت لسيدة حامل (في انتظار مولودها) لكن لا أحد يعلم كيف تطورت اللوحة على مدى السنين التي عمل فيها ليوناردو مرات ومرات، الرأي الأكثر جرأة يقول إن ليوناردو والموناليزا هما شخص واحد، فهناك مثل معروف ساد في عصر ليوناردو يقول: «كل فنان يرسم نفسه» وهذا ما فعله الفنان بالفعل، فبعدما عمل لسنوات في اللوحة بدون موديل يجلس أمامه، فما كان منه إلا أن رسم نفسه.

يرفض مؤرخو الفن هذه الفرضية، فلا توجد دلائل تاريخية عليها، ويطرح البعض السؤال: ما العلاقة بين تعبيرات الوجه والأحاسيس البشرية؟ لقد أولى ليوناردو هذا السؤال اهتماماً خاصاً فلا بد أن يكون الرسام على دراية كاملة بتعبيرات الوجه، كي يستطيع أن يصورها على نحو يجعل المتلقي ينجذب إليها، قام ليوناردو بجمع صور للوجوه في مذكراته فلم يترك طرازاً من البشر ولا تعبيراً إلا وقام بتدوينه فيها، لقد تعمق واخترق الطبقات أسفل قسمات الوجه، كي يفهم كيف تنشأ تعبيرات الوجه، أخذ يبحث ولم يتوقف عقله الباحث عن التساؤلات التي تختص بعمل الرسام، وهذا ما انعكس على لوحة الموناليزا، والمقصود هنا هو الخلفية الطبيعية وراء ظهرها، والتي تخفي أسراراً تكاد تكون بالقدر نفسه الذي تثيره الابتسامة الغامضة للسيدة الجالسة في واجهة اللوحة، وربما حاول أن يصوغ أفكاره في المنظر الطبيعي الذي رسمه خلفها، وربما كان سبب إعجابنا باللوحة أنها تلوح لنا بآثار من ماض سحيق.