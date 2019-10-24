بي بي سي تقدم خدمة لحماية متصفحي مواقعها والتغلب على مشكلات الحجب

دبي - بواسطة محمد فارس © BBC

جعلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي موقعها الإخباري العالمي متاحا عبر متصفح Tor، في محاولة لتقويض الرقابة الحكومية على متصفحي موقعها العالمي وموقعها العربي ولغات أخرى.

يشار إلى أن متصفح Tor هو برنامج يحمي الخصوصية ويُستعان به في الوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل متخف عبر تقنية تعرف باسم "الإنترنت المظلم".

ويتيح المتصفح إمكانية إخفاء هوية مستخدميه وكذا البيانات التي يدخلونها، بما يُجنبهم التعرض للمراقبة الحكومية.

ومن بين الدول التي حاولت حظْر الدخول إلى موقع أخبار بي بي سي الصين وإيران وفيتنام.

وبدلا من زيارة موقع bbc.co.uk/news أو bbc.com/news، يمكن لمستخدمي متصفح Tor استخدام العنوان الإلكتروني الجديد bbcnewsv2vjtpsuy.onion .

وستصبح نسخة الإنترنت هذه لموقع بي بي سي الإخباري هي النسخة الدولية لمرتادي الموقع الإلكتروني من خارج المملكة المتحدة.

وستشتمل هذه النسخة على خدمات بي بي سي باللغات العربية والروسية والفارسية أيضا.

لكن المحتوى والخدمات الخاصة بالمملكة المتحدة مثل BBC iPlayer لن يمكن الدخول عليها، بسبب أمور متعلقة بحقوق البث.

وفي بيان قالت بي بي سي: "الآن أصبح المحتوى الإخباري لبي بي سي العالمية متاحا على شبكة Tor للمستخدمين في بلدان يُحظر أو يُقيّد فيها الدخول على موقع بي بي سي الإخباري. ويأتي هذا تمشيا مع رسالة بي بي سي العالمية بالتغطية الأمينة للأخبار حول العالم".

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وأعلنت بي بي سي يوم أمس الأربعاء عن أول خدمة إخبارية صوتية تفاعلية في المملكة المتحدة.

وسيتمكن مستخدمو الأجهزة المدعومة بنظام أمازون أليكسا إحراز السبق والحصول على مزيد من المعلومات حول القصص في مجال اهتمامهم.

ما هو Tor؟

هو وسيلة للولوج إلى عالم الإنترنت تتطلب برنامجا يُعرف باسم متصفح Tor.

وكما أن بعض أصناف الخضروات تكتسي بكثير من الطبقات، فإن للتشفير على الإنترنت الكثير من الطبقات أيضا.

وصدر التصميم الأول للمتصفح في معمل أبحاث البحرية الأمريكية، ولا يزال يتلقى تمويلا من وزارة الخارجية الأمريكية.

ويحاول المتصفح إخفاء موقع المستخدِم وهويته عبر إرسال البيانات عبر الإنترنت في صورة مسارات دائرية بالغة التعقيد.

ويسهم التشفير المستخدَم إلى جانب هذه المسارات الدائرية المعقدة في جعْل الاتصال بمستخدِم المتصفَّح أمرا بالغ الصعوبة.

وإلى جانب السماح للمستخدمين بزيارة مواقع الإنترنت العادية متخفيين، يمكن استخدام متصفح Tor للدخول على مواقع محجوبة أو مخفية.