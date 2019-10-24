شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم لقوات الاحتلال التركى على نقاط تابعة للجيش السورى بالحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال التركى والفصائل التركمانية المسلحة الموالية له هجوما عنيفاً على مواقع الجيش السورى فى ريف تل تمر الغربى شمالى محافظة الحسكة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الجيش السورى فى الموجة الأولى للهجوم التركى.

وقال مراسل شبكة سبوتنيك الروسية بمحافظة الحسكة: "إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين جنود الجيش السورى وبين قوات من الجيش التركى والفصائل التركمانية المسلحة الموالية له بمحيط الكوزلية وتل اللبن، بعد هجوم الأخيرة على نقاط الجيش السورى بريف تل تمر الغربي".

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وأكد المراسل بالقول: إن الجيش التركى يعمل على قطع الطريق الدولى الحسكة - حلب (مقطع تل تمر -عالية)، حيث يعمل الجيش السورى عل تأمينه منذ عدة أيام من خلال الانتشار على طول الطريق من الجهة الجنوبية، حيث تعد الكوزلية أول قرية جنوب الطريق الدولي.