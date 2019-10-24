شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يترأس وفد بلاده للقمة الـ18 لدول حركة عدم الانحياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى مندوبا عن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، وفد بلاده للقمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى حركة عدم الانحياز، التى تستضيفها باكو عاصمة أذربيجان، والتى تنطلق أعمالها غدا وتستمر يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن قمة الحركة تنعقد هذا العام تحت عنوان "التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر"، وستتبنى القمة 3 وثائق هى البيان الختامى، وإعلان باكو، وإعلان حول فلسطين.