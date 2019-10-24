شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين متظاهرين وأنصار حزب الله وسط العاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، بوقوع اشتباكات بين متظاهرين فى لبنان وأنصار حزب الله وسط بيروت، فيما تحاول قوات الأمن التهدئة وحماية المتظاهرين.

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يذكرأن، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن الأكثرية الوزارية الحالية في لبنان ميئوس منها، واعتبر فى تصريحات لقناة العربية، أن نزول المتظاهرين فى مناطق حزب الله "بطولة".

كان أمين الجميل الرئيس اللبنانى الأسبق، قال إن المطالب الأساسية فى لبنان هى استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة تكافح الفساد، موضحا أن هناك إدارة سيئة والفساد تفشى ووصل إلى مستوى غير مسبوق في لبنان.