شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو أمريكا للتوقف عن الممارسات المقيدة للتبادلات والتعاون العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الصين، صناع القرار فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التوقف عن "الممارسات المقيدة للتبادلات والتعاون العلمى والتكنولوجى بين الجانبين".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج"، فى تصريح اليوم الخميس، إن "بعض الأفراد والمؤسسات فى الجانب الأمريكى يتبنون منذ فترة عقلية المحصلة الصفرية ونوايا شريرة للحد من تنمية الصين من خلال تقييد التبادلات والتعاون العلمى والتكنولوجى".

Advertisements

واعتبرت يينج، أن "هذا السلوك سيء للغاية، وأن التعاون مفيد للجانبين"، داعية إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلوم والتكنولوجيا البشرية.