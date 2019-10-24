شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: اتخاذ أقصى التدابير الأمنية لتأمين مقرات وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الداخلية العراقى ياسين الياسرى، اليوم الخميس، باتخاذ أقصى الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين مقرات وسائل الإعلام.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامى للياسرى، أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إن وزير الداخلية استقبل، اليوم، السفير الأمريكى لدى بغداد ماثيو تولر" ، وأكد الياسرى على أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأضاف البيان، أن وزير الداخلية استعرض الجهود المبذولة فى حماية المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم العامة والخاصة، لافتا إلى الدور الذى تضطلع به القوات التابعة للوزارة فى تعزيز الأمن والاستقرار الداخلى.

وأكد الياسرى، بحسب البيان، أن وزارة الداخلية لن تدخر أى جهد من أجل تأمين مقرات وسائل الإعلام وتوفير الحماية اللازمة لها، مبينا أنه وجه باتخاذ أقصى التدابير الأمنية لتأمين تلك المقرات.

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من جانبه، ثمن السفير الأمريكى لدى بغداد، دور وزارة الداخلية فى تأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وكان قائد شرطة الديوانية العميد داخل الحجامى، قد أكد أن القوات الأمنية ستوفر الحماية والأمان لمتظاهرى يوم غد ، حيث أنه تم إعداد خطة أمنية خاصة بتأمين التظاهرات.

ومن المتوقع أن تشهد معظم مدن العراق يوم غد الجمعة ، تظاهرات احتجاجية، تعد امتدادا للتظاهرات التى شهدتها بغداد وباقى محافظات العراق فى الأول من الشهر الحالى.