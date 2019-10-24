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الرئيس الجزائرى المؤقت يبحث مع الرئيس المالى التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، مع الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كايتا، فى مدينة سوتشى الروسية، اليوم الخميس، التعاون المشترك، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

 

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللقاء الذى عُقد على هامش القمة الأولى "روسيا-إفريقيا" فى سوتشى تناول تقييم أجندة قمة سوتشى.

 

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وأضافت الوكالة، أن اللقاء الذى حضره وزير الشئون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم، كان فرصة لتقييم مدى تطبيق اتفاق الجزائر حول السلم والمصالحة فى مالى.

 

يُذكر أن الرئيس بن صالح، يشارك فى هذه القمة التى تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم كلًا من وزير الشئون الخارجية الجزائرى، ووزير المالية محمد لوكال، ووزير الطاقة محمد عرقاب.

 

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