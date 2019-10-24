وزير الدفاع الأمريكى يدعو لتزويد السعودية بمنظومات دفاع جوى إضافية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر، أن واشنطن ستدعو الشركاء فى حلف الناتو لتقديم منظومات دفاع جوية إضافية للسعودية لحمايتها من التهديدات والاستفزازات، بحسب "سبوتنيك". وقال الوزير: "لقد أتيحت لى الفرصة مؤخرًا لزيارة المملكة العربية السعودية، حيث قابلت العسكريين الأمريكيين، الذين يساعدون المملكة فى الدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات الإيرانية، وسوف أحث بعض الشركاء فى الحلف على التفكير فى تزويد المملكة العربية السعودية بمنظومات إضافية للدفاع الجوى لمنع النزاع فى المنطقة".

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