شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى: حماية المتظاهرين وفتح الطرق المغلقة محل إجماع سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، أن حماية المتظاهرين وتأمين سلامتهم هو أمر محل إجماع من قبل كافة المسئولين فى الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للممتلكات العامة والخاصة وحرية التنقل، مشددا إلى أنه لم يتم إعطاء أية أوامر للجيش بإعادة فتح الطرقات بالقوة.

وقال وزير الدفاع، فى تصريحات عقب لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه برى، اليوم الخميس، إن الجيش دائما ما يقوم بحماية المتظاهرين السلميين، ولم يتم إعطاؤه أوامر بفتح الطرق المغلقة بالقوة.

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وأضاف، "من حق المواطنين التظاهر سلميا، ومن حق الناس أيضا الانتقال بسلام، خاصة وأن عددا من أصحاب النقابات خاصة المزارعين والصيادلة وأصحاب محطات الوقود، يطالبوننا بضرورة فتح الطرق أمام حركة السير لتدبير وتوفير الاحتياجات للناس".

وأشار، إلى أن الكلمة التى وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون، واضحة حيال ضرورة تفعيل العمل الحكومى، لافتا إلى وجود أطر دستورية وقانونية حول التعديل الحكومى، وأنه لا يمكن الإقدام على أى عمل خارج إطار الدستور.