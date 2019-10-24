اخبار الخليج

وفد مجلس الشورى السعودى يبدأ زيارة لموريتانيا لتعزيز العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس الشورى السعودى يبدأ زيارة لموريتانيا لتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وفد من مجلس الشورى السعودى اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى موريتانيا تستمر ثلاثة أيام، برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الموريتانية عساف بن سالم أبو ثنين.

ونقلت وسائل إعلام موريتانية عن رئيس الوفد السعودى قوله" إن زيارة وفد مجلس الشورى لنواكشوط تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة..مؤكدا أن العلاقات الثنائية متأصلة ووطيدة منذ زمن طويل، وتشهد تطوراً في مختلف المجالات.


وأوضح المسؤول السعودي أن وفد مجلس الشورى سيطلع المسؤولين في موريتانيا على الجهود التي تبذلها السعودية لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، وما تمثله هذه الرؤية من استراتيجية مهمة ستحقق نقلة نوعية للمملكة وشعبها.

Advertisements


ومن المقرر أن يلتقى الوفد السعودى بعدد من كبار المسؤولين خلال تواجده في نواكشوط لبحث سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة العلاقات البرلمانية


ويرى المراقبون فى نواكشوط أن زيارة ولي العهد السعودى الأمير إلى نواكشوط العام الماضي مكنت من تفعيل التعاون الثنائي في عدة مجالات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد مجلس الشورى السعودى يبدأ زيارة لموريتانيا لتعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا