شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس الشورى السعودى يبدأ زيارة لموريتانيا لتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وفد من مجلس الشورى السعودى اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى موريتانيا تستمر ثلاثة أيام، برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الموريتانية عساف بن سالم أبو ثنين.

ونقلت وسائل إعلام موريتانية عن رئيس الوفد السعودى قوله" إن زيارة وفد مجلس الشورى لنواكشوط تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة..مؤكدا أن العلاقات الثنائية متأصلة ووطيدة منذ زمن طويل، وتشهد تطوراً في مختلف المجالات.



وأوضح المسؤول السعودي أن وفد مجلس الشورى سيطلع المسؤولين في موريتانيا على الجهود التي تبذلها السعودية لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، وما تمثله هذه الرؤية من استراتيجية مهمة ستحقق نقلة نوعية للمملكة وشعبها.

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ومن المقرر أن يلتقى الوفد السعودى بعدد من كبار المسؤولين خلال تواجده في نواكشوط لبحث سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة العلاقات البرلمانية.



ويرى المراقبون فى نواكشوط أن زيارة ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى نواكشوط العام الماضي مكنت من تفعيل التعاون الثنائي في عدة مجالات.